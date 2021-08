La definizione e la soluzione di: Gli indecisi non sanno mai quali prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Pesci

Altre definizioni con indecisi; sanno; quali; prendere; Indecisioni, indugi; Gli animali selvatici sanno come procurarselo; Li sanno distinguere gli architetti; Sanno dare i buoni consigli; Nascondono ciò che sanno; La qualità dei casi singolari; I punti dai quali non si può assolutamente prescindere; Fornite delle qualità necessarie; Sono uquali nei pannelli; Si fa per riprendere fiato; Prendere la strada verso casa; Può prendere dei grossi granchi ma non è il distratto; Difficile da comprendere proprio del dio Hermes; Ultime Definizioni