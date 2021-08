La definizione e la soluzione di: Lo è ciò che non è assoluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Relativo

Curiosità/Significato su: Lo e cio che non e assoluto Ferro, vedi Valore assoluto (singolo). In matematica, il valore assoluto o modulo di un numero reale x {\displaystyle x} è una funzione che associa a x {\displaystyle

