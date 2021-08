La definizione e la soluzione di: Andati in tempi molto passati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Iti

Curiosità/Significato su: Andati in tempi molto passati Passato prossimo passato del verbo da coniugare. Se l'ausiliare è essere, il participio va accordato per genere e numero al soggetto: ella è andata, essi sono Andati. 15 ' (1 864 parole) - 18:50, 4 mag 2021

Altre definizioni con andati; tempi; molto; passati; Andati a male; Rotti o andati a male; Trasandati nel vestire; Per punizione vi si veniva mandati dietro a scuola; I passatempi del pensionato; I... giradischi ai tempi di Edison; Può costringere ad andare ai tempi supplementari; Si interessa di cose d'altri tempi; Si dice a Napoli per molto; Sono molto gustose al cartoccio; Genere musicale dal ritmo molto cadenzato; Molto pallido, cadaverico; Passati da un pezzo; Suffisso da participi passati; Vetusti, sorpassati; Trapassati da parte a parte;