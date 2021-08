La definizione e la soluzione di: La room in cui si sorseggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tea

Curiosità/Significato su: La room in cui si sorseggia Waller sorseggia un drink davanti alla finestra quando un laser mira la sua fronte. A molta distanza dall'ufficio, tra i grattacieli, Floyd Lawton si riunisce

