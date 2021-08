La definizione e la soluzione di: Non servono se non cè neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Sci

Curiosità/Significato su: Non servono se non ce neve Londra (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) meno frequenza. La neve, in piccole quantità, solitamente si presenta all'incirca 4 o 5 volte all'anno tra dicembre e febbraio. La neve a marzo e ad aprile 146 ' (14 684 parole) - 16:54, 28 lug 2021

Altre definizioni con servono; neve; Servono a comunicare i dati di consumo delle proprie utenze di gas ed energia elettrica; Servono a raccogliere piccole dosi; Gli anni che servono per avere la maggiore età; Non servono per le biro; La neve ottima per sciare; Soffici dolci napoletani ripieni di... neve!; Scendendo sulla neve con lunghi attrezzi ai piedi; La neve lo forma candido;