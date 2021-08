La definizione e la soluzione di: Non proprio bella, ma quasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Carina

Curiosità/Significato su: Non proprio bella, ma quasi La bella e la bestia (film 1991) La bella e la bestia (Beauty and the Beast) è un film d'animazione del 1991 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise, prodotto dalla Walt Disney Feature 40 ' (5 062 parole) - 23:58, 3 ago 2021

Altre definizioni con proprio; bella; quasi; L'egoista pensa al proprio; E' proprio un buono a nulla; Coscienzioso nel proprio lavoro; Proprio dei nostri giorni; Ribellarsi alla violenza; La Braschi interprete assieme a Roberto Benigni nel film La vita è bella; La Bella che furoreggiò; Fa sì che la miss diventi più bella; Che non accade quasi mai; Non è stupido ma quasi; Molti anni fa erano gialli in quasi tutte le città; Vicini, quasi a sfiorare;