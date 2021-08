La definizione e la soluzione di: Massiccio acquisto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Curiosità/Significato su: Massiccio acquisto in Borsa FTSE MIB (categoria Indici della Borsa Italiana) - con il lancio del Quantitative Easing, ossia il Massiccio acquisto di titoli di stato sovrani in asta - alla temporanea risoluzione della crisi greca 49 ' (3 313 parole) - 12:46, 25 giu 2021

Altre definizioni con massiccio; acquisto; borsa; Il massiccio alpino con la Punta Dufour; Alto massiccio africano; Massiccio delle Alpi Retiche; Il cocuzzolo del massiccio; Vendite in cui ci si contende l'acquisto; Può essere d'acquisto; Stabilire il costo di acquisto per un prodotto; Lo si chiede prima di decidersi all'acquisto; Il PC nella borsa; La borsa della spesa; Lo sono certi titoli... scambiati in borsa!; Cadute in borsa, crac finanziari;