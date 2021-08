La definizione e la soluzione di: L'ha passata chi non è riuscito a chiudere occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Nottataccia

Curiosità/Significato su: L ha passata chi non e riuscito a chiudere occhio occhio di Falco altri significati, vedi occhio di falco (disambigua). occhio di Falco (Hawkeye), il cui vero nome è Clinton Francis "Clint" Barton, è un personaggio dei fumetti 43 ' (5 461 parole) - 22:09, 31 lug 2021

Altre definizioni con passata; riuscito; chiudere; occhio; Trapassata, infilzata; Come la giornata... passata!; Cranio glabro o pomodoro per la passata; Reperto lasciato da una guerra passata __ bellico; Fece rinchiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta; Chiudere con transenne; Fece chiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta; Si suol dire che sia lui a chiudere la porta; La Turchina di Pinocchio; Si prende con l'occhio; Il dittongo nell’occhio; Il creatore di Pinocchio; Ultime Definizioni