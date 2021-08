La definizione e la soluzione di: L'azienda per le vacanze in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Agriturismo

Curiosità/Significato su: L azienda per le vacanze in campagna Masseria (sezione In Italia) recarvisi in vacanza, iniziarono a trasformarsi progressivamente fino ad assumere la dignità di “villa” o “casino di campagna”. In Puglia, in particolar 8 ' (970 parole) - 13:13, 23 lug 2021

Altre definizioni con azienda; vacanze; campagna; La popolare azienda svedese di mobili presente nel mondo; Un servizio offerto ai suoi clienti dall'azienda dei Kindle; Fa saltare un'azienda; L’azienda ricordata con la Motta; L’inizio delle vacanze; Si spedisce dalle vacanze; Un isolotto da vacanze; Danno inizio alle vacanze; Lo spuntino durante la scampagnata; Un nobile... di campagna autoritario e violento; La pianta che colora di rosa la campagna scozzese; Casetta russa di campagna; Ultime Definizioni