La definizione e la soluzione di: Corone per regine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Diademi

Curiosità/Significato su: Corone per regine Gioielli della Corona inglese di Stato. Il termine collettivo raggruppa i seguenti generi di oggetti: Corone, scettri, globi, spade, anelli e una serie di paramenti sacri oltre a moltissimi 13 ' (1 673 parole) - 12:52, 2 lug 2021

