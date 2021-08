La definizione e la soluzione di: Un tessuto per camicie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Lino

Curiosità/Significato su: Un tessuto per camicie Camicia camicie rosse dei garibaldini, le camicie nere dei fascisti e le camicie brune dei nazisti. L'importanza della camicia crebbe nell'abbigliamento maschile 6 ' (797 parole) - 13:12, 14 mar 2021

Un tessuto senza rovescio; Orlo spesso atto a evitare lo sfilarsi del tessuto; Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane; Tessuto in paglia o rafia usato anche come tappeto; Se ne fanno camicie e lenzuola; Tessuto comune di magliette e camicie; Tessuti per camicie estive; Il numero delle camicie rosse;