La definizione e la soluzione di: Sono in fibra di carbonio in certe bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Telai

Curiosità/Significato su: Sono in fibra di carbonio in certe bici

