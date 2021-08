La definizione e la soluzione di: I reparti in cui è diviso lo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Settori

Curiosità/Significato su: I reparti in cui e diviso lo stadio stadio Artemio Franchi stadio Artemio Franchi (Siena). Coordinate: 43°46'50.96?N 11°16'56.13?E? / ?43.780822°N 11.282258°E43.780822; 11.282258 Lo stadio Artemio Franchi è un 125 ' (13 155 parole) - 22:41, 7 ago 2021

L'ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti; I reparti in cui vengono rifinite le vasche da bagno; I reparti di uno stadio; Reparti speciali di Polizia; Divisori... trasparenti; Diviso... in matematica!; E' diviso in dodici costellazioni; Balaustrate divisorie; Mutano un saio in stadio; Una cerimonia nello stadio; Il nome dello stadio di calcio della Roma; Gioca spesso allo stadio Meazza;