La definizione e la soluzione di: Protegge il capo in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Elemtto

Curiosità/Significato su: Protegge il capo in cantiere Dispositivi di protezione individuale (sezione Protezione del capo) di persone collettivamente (cioè ciascun DPI Protegge una singola persona, mentre ciascun DPC Protegge un insieme di persone). I DPI a protezione delle 25 ' (2 993 parole) - 19:00, 7 ago 2021

Si gonfia per proteggere il pilota; Lo proteggeva l'armatura; Lo scudo di chi protegge; La assume chi protegge; Copricapo da ammiragli; Uno scapolo che si è arreso; Un lieve gesto del capo; Un capolavoro di Gadda; Riporta quanto fatto nel cantiere sigla; Il cantiere per le gondole; Diplomati... in cantiere; Copricapi da cantiere;