La definizione e la soluzione di: Per decollare deve essere trainato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Aliante

Curiosità/Significato su: Per decollare deve essere trainato Aliante e 400 CV), che avvolge un cavo metallico che può essere lungo anche 1,5 Km, l'aliante viene trainato lungo la pista fino a raggiungere la velocità di 20 ' (2 544 parole) - 14:50, 21 feb 2021

