La definizione e la soluzione di: Ormone usato in farmacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Cortisone

Curiosità/Significato su: Ormone usato in farmacia Cortisone (categoria Farmaci ormonali) Il cortisone è un Ormone usato come farmaco. Chimicamente è un corticosteroide di formula C21H28O5 strettamente correlato al corticosterone. Corticosteroidi 12 ' (1 310 parole) - 16:31, 4 apr 2021

Altre definizioni con ormone; usato; farmacia; Ormone usato come potente farmaco; E' nota anche come ormone del buonumore; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Limitrofo con termine poco usato; Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane; Legno rossastro usato soprattutto per le pipe; Il Jacques che scrisse La farmacia di Platone; Si acquistano in farmacia; La si presenta in farmacia; Si acquista in farmacia; Ultime Definizioni