La definizione e la soluzione di: Long drink con vodka servito in un bicchiere di rame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Moscow Mule

Curiosità/Significato su: Long drink con vodka servito in un bicchiere di rame preparato e servito in un bicchiere di rame, miscelando tutti gli ingredienti direttamente nel bicchiere con ghiaccio e guarnendo con una fetta di lime e zenzero

Altre definizioni con long; drink; vodka; servito; bicchiere; rame; Nell'antico diritto germanico e longobardo era l'uomo libero compreso nell'ordine degli armati; Fisico snello e longilineo; Gin diffuso long drink; Solo i longevi riescono a compierlo; Gin diffuso long drink; Drink di vodka e liquore al caffè white __ ing; Il long drink con cola, rum e lime spa; Regalare un drink a qualcuno; Drink di vodka e liquore al caffè white __ ing; Ci sono quelle all'arrabbiata e alla vodka; Cocktail preparato con vodka e liquore di caffè; Ha lo stesso colore della vodka; Passito spesso servito insieme ai cantucci; Un gustoso gelato servito in grandi calici; E' sottile quello del bicchiere; Bicchiere col gambo; E' soddisfatta con un bicchiere d'acqua; Un bicchiere per la birra; Tramestio continuato o frettoloso; Paramento liturgico detto anche casula; Protestare sonoramente fare la voce __; Nel poker, il superamento della puntata precedente; Ultime Definizioni