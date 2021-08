La definizione e la soluzione di: Gli animali selvatici sanno come procurarselo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Cibo

Curiosità/Significato su: Gli animali selvatici sanno come procurarselo

Altre definizioni con animali; selvatici; sanno; come; procurarselo; Gli animali come i gatti; Animali aculeati; E' tutto ciò che ci resta degli animali preistorici; Come gli animali... attivi di giorno!; Possono essere selvatici, notturni o domestici; La prigionia degli animali selvatici; Bovini selvatici ora estinti; Li sanno distinguere gli architetti; Sanno dare i buoni consigli; Nascondono ciò che sanno; Sanno dare buoni consigli; Uncinato come il becco dell'aquila; Il boscaiolo sa come maneggiarla; Un gigante come Polifemo; Uno Stato come il Brunei