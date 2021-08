La definizione e la soluzione di: Gara ciclistica in salita contro il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Cronoscalata

Curiosità/Significato su: Gara ciclistica in salita contro il tempo Ciclismo (sport) ( Gara ciclistica) Il ciclismo è lo sport in cui si utilizza la bicicletta. È controllato dall'Unione ciclistica Internazionale (UCI). Nell'ambito del ciclismo sportivo 10 ' (1 189 parole) - 11:55, 24 lug 2021

