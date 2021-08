La definizione e la soluzione di: Il frutto per preparare la salsa guacamole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Avocado

Altre definizioni con frutto; preparare; salsa; guacamole; Frutto che si arrostisce; Un'erba con fiori bianchi e frutto nero; Lo è il frutto la cui polpa non si distacca dal nocciolo; Pianta da frutto tropicale; Un arnese che si usa per preparare il purè; Mettersi ai fornelli, preparare da mangiare; Preparare i crostini; Preparare il cavallo da corsa; Salsa a base di alici sotto sale; Salsa a base di burro, latte e farina; Si serve con la salsa verde; Salsa di pomodoro con aceto e spezie; Il frutto per la salsa guacamole; II frutto della salsa guacamole; Ultime Definizioni