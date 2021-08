La definizione e la soluzione di: Forme ottenute per fusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pani

Curiosità/Significato su: Forme ottenute per fusione Fonderia ( fusione (industria)) permettono di ottenere degli oggetti metallici tramite la fusione e la colata di metalli in apposite Forme, ossia degli oggetti cavi che daranno la forma al pezzo 22 ' (3 132 parole) - 14:31, 28 mag 2021

