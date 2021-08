La definizione e la soluzione di: La discesa del sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Immersione

Curiosità/Significato su: La discesa del sub Sub tuum praesidium Il Sub Tuum praesidium (in italiano: sotto la Tua protezione) è il più antico tropàrion devozionale cristiano a Maria, Madre di Gesù, risalente al III 12 ' (1 266 parole) - 01:08, 17 mar 2020

