La definizione e la soluzione di: Del tutto involontario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Del tutto involontario

Incel ( Celibe involontario) portmanteau di involuntary celibate, traducibile in italiano come «celibe involontario». Il Southern Poverty Law Center ha descritto la categoria come "parte 51 ' (5 488 parole) - 01:19, 28 lug 2021