La definizione e la soluzione di: Contrarie, non propense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Aliene

Curiosità/Significato su: Contrarie, non propense Noi 4 artista, poco propenso ad assumersi le proprie responsabilità, è ospite dell'amico Roberto, che lo fa dormire nel suo garage. Il contrario di Lara, stressata 3 ' (259 parole) - 12:14, 6 ago 2021

