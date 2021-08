La definizione e la soluzione di: La battaglia in cui fu sconfitto Rommel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : El Alamein

Curiosità/Significato su: La battaglia in cui fu sconfitto Rommel Erwin Rommel durante la battaglia di Caporetto nel 1917. Nel corso della seconda guerra mondiale Rommel si distinse alla guida di una Panzer-Division durante la campagna 72 ' (8 234 parole) - 02:29, 11 ago 2021

