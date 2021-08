La definizione e la soluzione di: Riunito in una raccolta sistematica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Collezionato

Curiosità/Significato su: Riunito in una raccolta sistematica Libri Quattuor Sententiarum (categoria Saggi in latino) teologia scritto da Pietro Lombardo nel dodicesimo secolo. Essa è una raccolta sistematica di teologia, scritta intorno al 1150; il nome deriva dalla sententiae 9 ' (1 137 parole) - 04:46, 13 mag 2020

Altre definizioni con riunito; raccolta; sistematica; Un piccolo gruppo riunito; Una celebre raccolta di scritti del pittore Paul Gauguin; Nota raccolta di poesie di Giovanni Pascoli; Una raccolta poetica di Ungaretti __ di naufragi; Raccolta di testi letterari; La trattazione sistematica di una disciplina; Ultime Definizioni