La definizione e la soluzione di: Per i saldi si può verificare quello... ai negozi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Assalto

Curiosità/Significato su: Per i saldi si puo verificare quello... ai negozi Gesualdo Bufalino (categoria Morti per incidente stradale) cieco, 1996) alla saggistica (Cere perse, 1985, La luce e il lutto, 1988, saldi d'autunno, 1990, Il fiele ibleo, 1995), dagli aforismi (Il malpensante, 57 ' (6 403 parole) - 14:39, 13 lug 2021

