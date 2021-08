La definizione e la soluzione di: Non convenienti per un certo uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Disadatti

Curiosità/Significato su: Non convenienti per un certo uso Parti per milione chilogrammo. Quindi un milligrammo è una parte per milione del chilogrammo, così dire che una sostanza ha un certo valore espresso in parti per milione (ppm) 3 ' (367 parole) - 19:28, 28 mag 2021

