La definizione e la soluzione di: Sedici formano una libbra in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Once

Curiosità/Significato su: Sedici formano una libbra in Inghilterra Granducato di Toscana oncia) 1 grano = g 0,058 (1/24 di denaro) 1 granetto = 1/24 di grano 1 libbra = 333,33 g (circa 1/3 kg.) 1 scrupolo = 1,175 g = 20 grani 1 boccale = 1 165 ' (22 071 parole) - 15:02, 5 ago 2021

