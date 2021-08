La definizione e la soluzione di: Si prende per la gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sciarpa

Curiosità/Significato su: Si prende per la gola gola di Fanes La gola di Fanes è un orrido naturale che si trova nella valle omonima nel parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, a 8 chilometri a nord-ovest 5 ' (617 parole) - 23:33, 26 gen 2021

Altre definizioni con prende; gola; E' più facile prenderlo in inverno che in estate; Uno che se la prende comoda; Può prendere dei grossi granchi ma non è il distratto; L'orologio con cui si prende il tempo degli atleti; In singolare sono diverse ma non sono le tenniste; La fa il pergolato; Alimentazione regolata; Ossicino della gola; Ultime Definizioni