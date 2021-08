La definizione e la soluzione di: Jimmy, ex presidente USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Carter

Curiosità/Significato su: Jimmy, ex presidente USA presidente degli Stati Uniti d'America Il presidente degli Stati Uniti d'America (in inglese: President of the United States of America; sigla: POTUS) è il capo di Stato e il capo del governo 67 ' (8 108 parole) - 22:18, 7 ago 2021

Altre definizioni con jimmy; presidente; Marca di chitarra usata da Jimmy Page; Ronald, il successore di Jimmy Carter; Successe a Jimmy Carter; Un presidente egiziano; Air Force vi vola il presidente degli Stati Uniti; Fu presidente tra Nasser e Mubarak; L'Ivanoe che fu presidente dell'Inter; Ultime Definizioni