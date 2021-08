La definizione e la soluzione di: Come dire racconto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Storia

Curiosità/Significato su: Come dire racconto racconto biografico. Se il racconto è scritto in riferimento a se stessi, si è davanti ad un racconto autobiografico. In Occidente la tradizione del racconto breve è molto 5 ' (688 parole) - 16:41, 15 apr 2021

Curva geometrica racconto morale; L'inizio del racconto; Racconto fantastico, spesso per bambini; La fine del racconto;