Asceta che viveva in cima a una colonna.



Soluzione 7 lettere : Stilita

Curiosità/Significato su: Asceta che viveva in cima a una colonna Stilita il Giovane. Fu un asceta cristiano, che visse per 37 anni seduto in cima ad una colonna, nella zona nord di quella che è oggi la Siria. Diverse

Altre definizioni con asceta; viveva; cima; colonna; Asceta che esibisce la sopportazione del dolore; Fa vita da asceta; Donna che viveva nell'harem; Mostro mitologico che viveva di fronte a Scilla; Vivevano nelle comunità religiose di Bruges; Vivevano sullOlimpo; La cima toscana con Arcidosso; Il grande allievo di Cimabue; Le sfere in cima alle aste; In cima all'Himalaya; Scanalatura di colonna; La colonna con le volute; Una colonna di Roma; Una nota Colonna di Roma; Ultime Definizioni