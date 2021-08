La definizione e la soluzione di: Uno scherno per la Juventus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Gobba

Curiosità/Significato su: Uno scherno per la Juventus Derby di Torino (categoria Juventus F.C.) Torino è la stracittadina calcistica che mette di fronte le squadre di Juventus e Torino, le due principali società del capoluogo piemontese. La sfida, 144 ' (4 765 parole) - 12:17, 15 lug 2021

