La definizione e la soluzione di: E' più facile prenderlo in inverno che in estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Malanno

Curiosità/Significato su: E piu facile prenderlo in inverno che in estate Terza guerra mitridatica (categoria Guerre che coinvolgono l'Armenia) modo più meticoloso possibile, poiché tutto era in gioco, compresa la sua stessa esistenza. Il resto dell'estate del 75 a.C. e l'intero inverno lo trascorse 152 ' (17 028 parole) - 23:48, 2 feb 2021

Non è facile reprimerle; Facile preda della rabbia; E' facile a Londra; Facile a ridursi in polvere; Si può prenderlo di petto; Si imbiancano d'inverno; Una macchina che sgombra le strade d'inverno; E' pallido d'inverno; La si aspetta d'inverno; Dà testate a tutti; Si soffre in estate; Una tipica crema protettiva dell'estate; Animale luminoso tipico dell'estate;