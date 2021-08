La definizione e la soluzione di: Pastina per minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Semini

Curiosità/Significato su: Pastina per minestre Minestrina (categoria Zuppe e minestre) minestrina o Pastina in brodo è una leggera minestra, solitamente in brodo, fatta con pasta di piccolo formato (Pastina). Il brodo utilizzato per la preparazione 4 ' (430 parole) - 20:39, 15 lug 2021

