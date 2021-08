La definizione e la soluzione di: Ghermire la preda come fanno i rapaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Artigliare

Curiosità/Significato su: Ghermire la preda come fanno i rapaci Hieraaetus morphnoides in volo, di solito utilizza planate e picchiate per Ghermire le prede a terra. In Australia, la stagione della deposizione delle uova varia in base all'altitudine: 5 ' (649 parole) - 19:18, 27 apr 2021

Altre definizioni con ghermire; preda; come; fanno; rapaci; Artigliare, ghermire; Facile preda della rabbia; In preda alle fiamme; Il predatore del mare; Cane da caccia che cerca e rincorre la preda; Aperti e distesi come i tappeti; Asprigno come un condimento; Aspro come il fumo di legna; Temporanea, provvisoria come certe occupazioni; Fanno... sentire quello che avverrà; Li fanno i matematici e li estraggono i chirurghi; Fanno rinculare il pezzo; Fanno vita zingaresca; Rapaci africani detti serpentari; Il più grande degli uccelli rapaci diurni; Rapaci dalla vista acuta... contro le colombe!; Quelle reali sono rapaci diurni;