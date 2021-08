La definizione e la soluzione di: Lo è il frutto la cui polpa non si distacca dal nocciolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Duracino

Curiosità/Significato su: Lo e il frutto la cui polpa non si distacca dal nocciolo frutto vedi frutto (disambigua). Disambiguazione – Questa voce tratta principalmente gli aspetti botanici: per gli aspetti alimentari vedi Frutta. Il frutto in 12 ' (1 488 parole) - 17:33, 29 mag 2021

Altre definizioni con frutto; polpa; distacca; nocciolo; Pianta da frutto tropicale; Frutto d'importazione; Il frutto che può essere fiorone; Pelato come un frutto escoriato come un ginocchio; Sono fornite di polpastrelli; Ghiotto... come un agrume dalla polpa umida!; Una pera... senza polpa; Così è la polpa del tamarindo; Distaccato e introverso; Lo contiene il nocciolo; Frutti con il nocciolo allun­gato; Il nocciolo della questione; Ultime Definizioni