La definizione e la soluzione di: Fermarsi per riposare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sostare

Curiosità/Significato su: Fermarsi per riposare Deambulatore (categoria Oggetti per la persona) di Fermarsi per riposare quando necessario. I deambulatori sono spesso dotati di un carrello, generalmente anteriore, che può essere utilizzato per riporre 11 ' (1 535 parole) - 09:22, 11 ago 2020

Altre definizioni con fermarsi; riposare; Impone all'automobilista di fermarsi; Deve fermarsi a farlo l'automobilista in riserva; Si intima per imporre di fermarsi; Gioco in cui avanzare e fermarsi: un-due-tre __; Così sono i formaggi lasciati riposare; Ultime Definizioni