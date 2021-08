La definizione e la soluzione di: Un disastro a cui non si è potuto mettere rimedio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Catastrofe

Curiosità/Significato su: Un disastro a cui non si e potuto mettere rimedio disastro del Vajont Il disastro del Vajont si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont nell'omonima valle (al confine 151 ' (18 635 parole) - 21:51, 22 lug 2021

Altre definizioni con disastro; potuto; mettere; rimedio; Disastrosa come una caduta; Crollo, disastro; L'isola del disastro della Costa Concordia; Se ci si va, è un disastro!; Avrebbe potuto essere un toro; Lo sono quelli disposti a scommettere; Si devono mettere sulle i; Mettere dentro in nome della legge; Mettere in fuga il nemico; Il dittongo nel rimedio; Rimedio per fastidiosi ispessimenti della pelle; Innamorati... senza rimedio; L'ultimo rimedio praticabile; Ultime Definizioni