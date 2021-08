La definizione e la soluzione di: Compensata per le perdite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Risarcita

Curiosità/Significato su: Compensata per le perdite Omeostasi costante, ogni aumento deve venir compensato da una perdita di pari entità; in tale ultima accezione Maslow la pone tra le cinque esigenze poste al primo 7 ' (714 parole) - 17:37, 26 mag 2021

