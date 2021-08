La definizione e la soluzione di: Aperti e distesi come i tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Srotolati

Curiosità/Significato su: Aperti e distesi come i tappeti Marrakech (sezione I suq e la medina alta) l'artigianato sono conosciute come Maalems (artigiane esperti) e rendono tali prodotti pregiati, come i tappeti berberi e gli scialli fatti di sabra (seta 47 ' (5 424 parole) - 13:39, 8 ago 2021

