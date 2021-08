La definizione e la soluzione di: La struttura in cui è fissato il cruscotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Plancia

Curiosità/Significato su: La struttura in cui e fissato il cruscotto cruscotto contenenti la crusca, quale alimento per gli equini; da cui la discendenza, per affissazione, di "cruscotto". L'uso del termine cruscotto anche per le 4 ' (413 parole) - 22:20, 3 giu 2021

Altre definizioni con struttura; fissato; cruscotto; Ampia struttura di terrazzamento per svago; Struttura di protezione delle auto sportive ing; Una struttura che dà aderenza alle vetture di F. 1; Una struttura per degenze giornaliere; Un giaciglio fissato fra due alberi; Il traguardo fissato; Un ladro alto e fissato; Limite fissato di tempo; Una lucettina sul cruscotto; Si accende sul cruscotto; Ultime Definizioni