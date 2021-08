La definizione e la soluzione di: Sono doppie in rattoppi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TP

Curiosità/Significato su: Sono doppie in rattoppi Sindone di Torino intervento di restauro conservativo: Sono stati rimossi i lembi di tessuto bruciato nell'incendio del 1532 e i rattoppi applicati dalle suore di Chambéry; 109 ' (13 902 parole) - 14:44, 2 ago 2021

