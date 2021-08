La definizione e la soluzione di: Per pulire i tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Battipanni

Curiosità/Significato su: Per pulire i tappeti Aspirapolvere (sezione Per le apparecchiature elettroniche) per un apparecchio fissato su una carrozza trainata da cavalli, con una pompa azionata manualmente ed un lungo tubo utilizzato per pulire i tappeti, 14 ' (1 707 parole) - 21:46, 23 giu 2021

Altre definizioni con pulire; tappeti; Pulire da imperfezioni, modificare in meglio; Sostanza tossica usata diluita per pulire in casa; Pulire via con la scopa; Tappetini sull'uscio di casa; Produttori di tappetini in paglia; I tappeti... su cui si rimbalza!; Tappetino per judoka; Ultime Definizioni