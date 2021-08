La definizione e la soluzione di: Si gettano per costruire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Basi

Curiosità/Significato su: Si gettano per costruire Luca (film 2021) Ercole si rifiuta di accettare i cambiamenti, i suoi stessi scagnozzi Ciccio e Guido lo gettano nella fontana, stufi dei suoi abusi. Luca si riunisce 43 ' (4 502 parole) - 09:10, 7 ago 2021

Altre definizioni con gettano; costruire; I turisti a Roma vi gettano monetine; Gettano acqua sui lavandini; Si gettano per gioco; Si gettano nei solchi; L'imperatore che nel 270-275 fece costruire le mura intorno a Roma; L'Angioino fatto costruire da Carlo I d’Angiò; Oggetti in scala da costruire e collezionare; Complesso di edifici e giardini fatti costruire da Nerone; Ultime Definizioni