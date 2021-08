La definizione e la soluzione di: Gas per le saldature autogene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Acetilene

Curiosità/Significato su: Gas per le saldature autogene Saldatura nel primo caso si parla di saldatura autogena (con o senza materiale d'apporto a seconda dei casi) nel secondo di saldatura eterogenea o brasatura (in 19 ' (2 081 parole) - 11:34, 16 lug 2021

