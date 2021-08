La definizione e la soluzione di: Cosi dipingevano gli impressionisti... in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : En Plein Air

Curiosità/Significato su: Cosi dipingevano gli impressionisti... in Francia Impressionismo ( Impressionisti) diverse ore del giorno e in diverse condizioni climatiche, di Claude Monet verso la fine del 1890. Gli impressionisti dipingevano en plein air, cioè all'aria 22 ' (2 345 parole) - 16:58, 27 giu 2021

