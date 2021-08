La definizione e la soluzione di: Vale... per tutti, nei codi ci giuridici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Erga Omnes

Curiosità/Significato su: Vale... per tutti, nei codi ci giuridici antipiemonteses que encara dificultaven l'activitat del govern. Ara promulgava el Codi felicià (1827), amb el qual totes les lleis sardes eren recollides i, sovint

