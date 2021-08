La definizione e la soluzione di: Si tendono per tirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Archi

Curiosità/Significato su: Si tendono per tirare Nature di ricerca, in quanto la indirizza in quella direzione dove è possibile tirare fuori le conclusioni che vogliono queste riviste, scoraggiando invece una 7 ' (740 parole) - 11:53, 25 lug 2021

Altre definizioni con tendono; tirare; Che si protendono dal corpo principale; Si contraggono e distendono muovendo il corpo; Le trappole che si tendono; Li tendono i birboni; E' chi la guida, a tirare le fila dell'intrigo; Tirare giù la bandiera; Attirare e incorporare liquidi, come una spugna; Il pescatore la getta per attirare le prede;